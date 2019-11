Ob odprtju 35. SKS Schwentnerjeva nagrada Marku Kravosu

dosledno naj se upošteva prepoved objave vesti do navedenega datuma in ure

Ljubljana, 26. novembra - Na odprtju 35. Slovenskega knjižnega sejma (SKS) so Marku Kravosu podelili Schwentnerjevo nagrado za posebne dosežke v knjigotrštvu in založništvu. V utemeljitvi piše, da je Kravos s svojim založniškim, pisateljskim in kulturnopolitičnim delom izjemno pripomogel k razvoju slovenske besede in knjige v zahodnem delu slovenskega jezikovnega prostora.