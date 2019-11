Odprtje krške obvoznice predvidoma sredi decembra

Krško, 27. novembra - V Krškem, kjer so februarja sprostili promet po novem savskem mostu, ki so ga postavili v okviru gradnje tamkajšnje mestne obvoznice, bodo sredi decembra odprli še zadnji oz. južni krak obvoznice s krožiščem na desnem bregu Save pri Žadovinku. Glavna dela so že končali, te dni pa potekajo tehnični pregledi trase pri tovarni Vipap in južnega kraka.