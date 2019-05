V Krškem odprli novozgrajeni nadhod nad železniško progo

Krško, 27. maja - Pri železniški postaji Krško so danes odprli novozgrajeni nadhod nad železniško progo. Tamkajšnjo občino je skupaj s projektno dokumentacijo in nadzori stal dobrih 180.000 evrov, Slovenske železnice pa so poskrbele za inženiring in njegovo izvedbo. Stari nadhod so sicer sprva skušali zgolj prenoviti, a so ugotovili, da prenova ne bo dovolj.