V Osnovni šoli Koprivnica med počitnicami gradijo prizidek

Krško, 20. julija - V Koprivnici v Občini Krško so po junijskem podpisu pogodbe o gradnji prizidka in rekonstrukciji tamkajšnje devetletne osnovne šole s počitnicami stekla gradbena dela. Izvajalci želijo namreč čim več hrupnih del opraviti med šolskimi počitnicami, nato pa se lotiti še drugih manj zvočno obremenjujočih. Prizidek naj bi sicer zgradili do konca leta.