V participativnem delu krškega proračuna prihodnjega leta 26 projektov

Krško, 26. novembra - V participativni del proračuna Občine Krško prihodnjega leta so uvrstili 26 oz. polovico naložb, ki so jih predlagali občani. Zanje bodo namenili 140.000 evrov, razporejene so po sedmih območjih te posavske občine. Vsakemu bo pripadlo za 20.000 evrov naložb, podoben znesek kot za prihodnje leto bo občina namenila participativnim naložbam leta 2021.