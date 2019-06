Evropska sredstva za Podjetniški inkubator Krško

Ljubljana, 13. junija - Podjetniški inkubator Krško bo prejel 289.000 evrov sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. V skupno 470.000 evrov vrednem projektu bodo rekonstruirali in opremili objekt za potrebe vzpostavitve podjetniškega inkubatorja; ta naj bi prispeval k hitrejši rasti in razvoju malih in srednjih podjetij ter ustvarjanju novih delovnih mest.