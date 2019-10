V Krškem potrdili rebalans letnega proračuna in osnutek proračunov za prihodnji leti

Krško, 27. oktobra - Krški svetniki so na četrtkovi redni seji potrdili rebalans proračuna tekočega leta in po prvi obravnavi še osnutek proračunov za prihodnji leti. Po sprejetem rebalansu prihodki letošnjega proračuna znašajo 43,6 milijona in odhodki 40,6 milijona evrov. Leta 2020 naj bi imela krška občina 41,5 milijona evrov odhodka in leta 2021 40,2 milijona evrov.