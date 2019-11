Krovni organizaciji Slovencev v Italiji izrekli zahvalo Pahorju in Mattarelli

Gorica, 8. novembra - Krovni organizaciji Slovencev v Italiji, Svet slovenskih organizacij (SSO) in Slovenska kulturno-gospodarska zveza (SKGZ), sta se v skupnem pismu zahvalili predsednikoma Slovenije in Italije Borutu Pahorju in Sergiu Mattarelli za napovedano udeležbo na spominski slovesnosti ob 100. obletnici požiga Narodnega doma, ki bo julija 2020 v Trstu.