Policijske silhuete v Posočju uspešno znižale hitrosti vožnje

Ljubljana, 21. oktobra - Policijske silhuete, ki so jih avgusta postavili v Posočju za povečanje prometne varnosti, so kršitve omejitev hitrosti zmanjšale tudi za več kot 80 odstotkov, ugotavljajo na Agenciji za varnost prometa (AVP). Ker so se silhuete izkazale za učinkovit preventiven ukrep, ki pripomore k takojšnjemu zmanjšanju povprečnih hitrosti, bodo to nadaljevali.