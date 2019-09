Tatovom iz Posočja zanimive silhuete policista

Nova Gorica, 4. septembra - Policisti Policijske postaje (PP) Bovec obravnavajo tatvino treh silhuet policista in policistke z radarjem na območju Kobarida, vasi Trnovo ob Soči in naselju Soča. Podobe policista v naravni velikosti so del nove preventivne akcije, v kateri poskušajo spodbuditi voznike k zmanjšanju hitrosti, so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica.