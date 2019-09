AVP poziva k previdnosti, saj lepo jesensko vreme na ceste privabi veliko motoristov

Ljubljana, 27. septembra - Motoristi želijo pred koncem sezone izkoristiti sončno in suho jesensko vreme, ki na ceste privabi večje število motoristov. Ker so le-ti slabše vidni, jih drugi vozniki hitreje spregledajo ali jim odvzamejo prednost, so opozorili na agenciji za varnost prometa (AVP). Pozvali so k previdnosti, strpni vožnji in medsebojnemu spoštovanju.