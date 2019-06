V prvi polovici leta umrlo že 13 motoristov

Ljubljana, 29. junija - V prvi polovici letošnjega leta so na slovenskih cestah zabeležili 345 prometnih nesreč z udeležbo motoristov, v katerih je umrlo 11 voznikov in dva potnika, so sporočili z Javne agencije RS za varnost prometa. Vzrok za večino nesreč s smrtnim izidom sta prevelika hitrost in nepravilno prehitevanje, so opozorili na agenciji.