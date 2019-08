Predstavniki ministrstva, policije in agencije za varnost prometa usklajevali aktivnosti ob prvih šolskih dneh

Ljubljana, 23. avgusta - Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, generalna direktorica policije Tatjana Bobnar in v. d. direktorice agencije za varnost prometa Vesna Marinko so na današnjem sestanku usklajevali aktivnosti, povezane z varnostjo v prometu v prvih šolskih dneh. Pri tem so se strinjali, da je sodelovanje zelo pomembno, saj vsi sledijo istemu cilju.