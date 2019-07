S preventivo in nadzorom do večje prometne varnosti v Posočju

Tolmin, 17. julija - V Tolminu so se danes na pobudo Agencije za varnost prometa (AVP) z župani občin Tolmin, Kobarid in Bovec, predstavniki policije in Direkcije RS za infrastrukturo sešli na pogovoru o izboljšanju prometne varnosti v Posočju. Ta se je namreč v zadnjem obdobju poslabšala, zato so se dogovorili o konkretnih aktivnostih za izboljšanje razmer.