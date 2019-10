Ob svetovnem dnevu hrane v ospredju zdravo prehranjevanje

Ljubljana, 16. oktobra - Svetovni dan hrane, ki ga vsako leto obeležujemo 16. oktobra, je priložnost za osveščanje o zagotavljanju varne in kakovostne hrane ter združitev naporov za odpravo nezdravega prehranjevanja. Za to je potrebno sodelovanje različnih politik, od kmetijske do zdravstvene, svoje mora prispevati tudi predelovalna industrija.