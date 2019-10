Na okrogli mizi o pomenu medresorskega sodelovanja za zdravo prehrano

Ljubljana, 16. oktobra - Za zagotavljanje varne in zdrave prehrane je potrebno medresorsko sodelovanje, saj je to vpeto v kmetijski, šolski, okoljski in zdravstveni resor, poleg tega je pomembno tudi osveščanje potrošnikov, od otrok do starostnikov, so se strinjali udeleženci okrogle mize ob današnjem svetovnem dnevu hrane, ki je potekala v Ljubljani.