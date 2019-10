NIJZ ob dnevu hrane s podporo podjetjem glede preoblikovanja živil

Ljubljana, 16. oktobra - Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je ob dnevu hrane podprl prizadevanja živilskih in kmetijskih podjetij v Sloveniji, ki se združujejo v okviru zavez odgovornosti glede preoblikovanja živil, inovativnosti, informiranja potrošnika in odgovornega oglaševanja. Ob tem so izpostavili tudi pozitivne trende glede prehranskih navad pri nas.