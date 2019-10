16. oktober - svetovni dan hrane

Ljubljana, 16. oktobra - Danes je svetovni dan hrane, ki ga Organizacija ZN za hrano in kmetijstvo (FAO) letos naslavlja z geslom "Naša dejanja so naša prihodnost. Z zdravim prehranjevanjem za svet brez lakote". Z njim želi opozoriti na debelost in naraščajočo lakoto na svetu. Kljub naraščajoči lakoti pa se na svetu vsak dan zavrže tudi na stotine ton hrane.