ZPS ob dnevu hrane opozarja na pomen obveščanja potrošnikov o tveganjih

Ljubljana, 16. oktobra - Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) ob današnjem svetovnem dnevu hrane izpostavlja zaradi nedavnih dogodkov načeto zaupanje slovenskih potrošnikov v varnost hrane. "V luči zaščite zdravja in varnosti je hitro, učinkovito in pravočasno informiranje potrošnikov o varnosti hrane in s tem povezanimi tveganji, zelo pomembno," so poudarili.