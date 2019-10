Ob svetovnem dnevu hrane opozorila pred debelostjo in lakoto

pripravila Karmen Kleiderman

Ljubljana, 13. oktobra - Bliža se svetovni dan hrane, ki ga obeležujemo 16. oktobra. Letos poteka pod geslom "Naša dejanja so naša prihodnost. Z zdravim prehranjevanjem za svet brez lakote", s katerim Svetovna organizacija za hrano in kmetijstvo (FAO) opozarja na dve ključni težavi na prehranskem področju: debelost in naraščajočo lakoto v svetu.