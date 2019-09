Na podnebne proteste "odšla" tudi številna podjetja

Pariz, 20. septembra - Na podnebne proteste, ki so danes in prihodnji teden napovedani po vsem svetu, so "odšla" tudi številna podjetja. Pri tem se marsikomu postavlja vprašanje, ali gre res za željo po ukrepanju ali zgolj za všečno marketinško potezo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.