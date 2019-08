Židan šolarjem zaželel radovedno in znanja željno šolsko leto

Ljubljana, 30. avgusta - Predsednik državnega zbora Dejan Židan je šolarkam in šolarjem, ki se v ponedeljek po počitnicah vračajo v šolske klopi, zaželel radovedno in znanja željno šolsko leto. Čeprav se jim bo kdaj zazdelo, da je šola odveč in da je (pre)težko, pa jim je svetoval, naj tedaj ostanejo pogumni in vztrajajo, kajti znanje je eno največjih bogastev.