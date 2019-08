Spet v šolo: V Sloveniji delujejo tudi mednarodne šole

Ljubljana, 30. avgusta - V Sloveniji so na voljo različni osnovnošolski in srednješolski programi, med njimi tudi mednarodni. V prvi vrsti so namenjeni tujcem, lahko pa jih obiskujejo tudi slovenski šolarji. Izvajajo jih zasebne mednarodne šole in javne šole z mednarodnimi oddelki. Interes za omenjene programe se vsako leto povečuje - letos bodo imeli že 600 vpisanih.