Spet v šolo: Občine različno financirajo prevoze v šolo

Ljubljana, 28. avgusta - Šolarji, ki izpolnjujejo pogoje, imajo po zakonu o osnovni šoli pravico do brezplačnega prevoza v šolo. Delež učencev, ki so do prevoza upravičeni, je različen in je običajno višji v manjših občinah. Ponekod opozarjajo, da prevozi predstavljajo zajeten finančni zalogaj za občino.