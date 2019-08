Pikalo v poslanici ob novem šolskem letu zaželel veliko znanja in prijateljstev

Ljubljana, 30. avgusta - Minister za izobraževanje Jernej Pikalo je v poslanici ob začetku šolskega leta vsem, ki so tako ali drugače povezani s šolo, zaželel veliko znanja, prijateljstev in vsega ostalega, kar šola prinaša. "Prav šola je v Sloveniji eden od najboljših družbenih podsistemov in prav je tako, saj gre za naše državljane in prihodnje generacije," je zapisal.