Spet v šolo: Napredna brezžična omrežja že v 580 šolah

Ljubljana, 26. avgusta - V okviru programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju SIO-2020 je Arnes z naprednim brezžičnim omrežjem doslej opremil 580 javnih zavodov in namestil več kot 14.000 dostopovnih točk. Do konca novembra načrtujejo izgradnjo omrežij še v približno 200 osnovnih in srednjih šolah po državi, na ostalih pa v letu 2020.