Lovci doslej po interventnem zakonu odstrelili 62 medvedov

Ljubljana, 3. avgusta - Lovci so po zakonu o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave doslej oz. do vključno četrtka odstrelili 62 medvedov in nobenega volka, so za STA pojasnili na Zavod za gozdove Slovenije. Po zakonu, ki je začel veljati konec junija, lahko sicer iz narave odvzamejo 175 medvedov in 11 volkov.