Sodišče v prednostno obravnavo pobude za oceno ustavnosti interventnega zakona o odvzemu medveda in volka

Ljubljana, 21. julija - Ustavno sodišče je ta teden obravnavalo pobudo za oceno ustavnosti interventnega zakona o odvzemu medveda in volka iz narave, ki so jo vložili v Pravno-informacijskem centru nevladnih organizacij Ljubljana, kjer so predlagali tudi začasno zadržanje odstrela volka. Sodišče je predlog za zadržanje zavrnilo, zadevo pa bo obravnavalo prednostno.