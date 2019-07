Pivčeva razmere na Blokah zaradi napadov volkov opisala kot izredne

Nova vas, 18. julija - Kmetijska ministrica Aleksandra Pivec je danes obiskala Bloke, kjer se je srečala z županoma občin Bloke in Loška dolina, člani lovskih družin in kmeti, ki jih pestijo napadi zveri, predvsem volkov. Razmere je opisala kot izredne in kmetom pojasnila, kako jim lahko ministrstvo pomaga pri sofinanciranju preventivnih ukrepov pred napadi.