Na Notranjskem primer izrednega odstrela volka

Ljubljana, 23. julija - V nedeljo zvečer so na pašniku v okolici Ige vasi v občini Loška dolina odstrelil volkuljo. Odstrel še ne sodi v kvoto, ki jo predvideva interventni zakon o odvzemu medveda in volka iz narave. Lovci in gozdarji bodo spremljali, kako bo vplival na dinamiko škod na tem območju.