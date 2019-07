V Kočevju vnovič opozorili na problem neustreznega nadzora na divjadjo

Kočevje, 23. julija - Civilna iniciativa Aktivna Kočevska, ki je maja opozorila na problem neustreznega nadzora na divjadjo in na neustreznost lastništva kočevskih zemljišč ter gozdov, se je odzvala na sinočnji napad volkov, ki so v ogradi v vasi Ložine raztrgali dve ovci. Na ministrstvo za okolje in ministrstvo za kmetijstvo je naslovila ogorčen javni protest in poziv.