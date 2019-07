Kmetje nezadovoljni z izvajanjem interventnega zakona o odstrelu medvedov in volkov

Ljubljana, 20. julija - Kmetje so nezadovoljni z izvajanjem interventnega zakona o odstrelu medvedov in volkov. Ta se izvaja prepočasi, napadi in škode pa se še vedno pojavljajo. O tem je ta teden govorila delovna skupina za pripravo protesta, ki so ga kmetje napovedali pred sprejetjem zakona. Avgusta bodo stanje znova preverili in odločili o nadaljnjih korakih.