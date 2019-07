Zore za Družino: Želim prisluhniti žrtvam

Ljubljana, 10. julija - Ljubljanski nadškof in predsednik Slovenske škofovske konference (SŠK) Stanislav Zore je v pogovoru za tednik Družina spregovoril o spolnih zlorabah v slovenski Cerkvi. Zatrdil je, da se je Cerkev na tem področju zavezala ničelni toleranci in je pri preprečevanju in sankcioniranju zlorab aktivna, skrbi pa ga posploševanje zlorab znotraj Cerkev.