V SŠK odprti za sodelovanje z organizacijami glede zaščite otrok

Ljubljana, 21. maja - V Slovenski škofovski konferenci (SŠK) so poudarili, da ob lastnem prizadevanju za zaščito otrok spremljajo tudi prizadevanje vseh civilno družbenih pobud in državnih organov na tem področju in da so odprti za sodelovanje z njimi. Ob tem obžalujejo javno izpostavljanje domnevnih storilcev spolnih zlorab, ne da bi jim bila krivda dokazana.