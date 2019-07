Civilna iniciativa Dovolj.je do zdaj prejela 38 prijav spolnih zlorab

Ljubljana, 9. julija - Civilna iniciativa Dovolj.je je v petih mesecih prejela 38 prijav spolnih zlorab zoper 22 duhovnikov. Srečala se je tudi z ljubljanskim in mariborskim nadškofom Stanislavom Zoretom in Alojzijem Cviklom, ki sta prisluhnila domnevnim žrtvam. Zahtevajo pa odstop člana ekspertne skupine za reševanje spolnih zlorab Andreja Nagliča, so sporočili.