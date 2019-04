Slovenski škofje izdali navodilo o uveljavljanju ničelne stopnje tolerance do spolnih zlorab

Ljubljana, 11. aprila - Slovenski škofje so na današnji seji stalnega sveta Slovenske škofovske konference sprejeli navodilo o uveljavljanju ničelne stopnje tolerance do spolnih zlorab, ki od vseh verskih delavcev zahteva prijavo suma kaznivega dejanja spolne zlorabe na policijo oz. državno tožilstvo. Obžalovali so kazniva dejanja, ki so jih storili nekateri duhovniki.