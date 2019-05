Civilna iniciativa Dovolj.je v treh mesecih prejela prijave zoper 15 duhovnikov

Ljubljana, 20. maja - Civilna iniciativa Dovolj.je je v treh mesecih delovanja prejela prijave zoper 15 različnih duhovnikov z imeni in priimki in dve anonimno brez navedbe duhovnika. Kot je na novinarski konferenci povedal član iniciative Matej Križanič, je bilo prijav za 25 žrtev, ki so bile v času spolnih zlorab v Cerkvi na Slovenskem tudi mladoletne.