Podporo, svetovanje in sočutje žrtvam spolnih zlorab nudi nova civilna iniciativa

Ljubljana, 19. februarja - Oblikovala se je civilna iniciativa za boj proti spolnim zlorabam v Cerkvi na Slovenskem Dovolj.je, ki žrtvam nudi celostno strokovno podporo, tako psihosocialno kot pravno pomoč v kazenskih in cerkvenih postopkih. V iniciativi se zavzemajo za popolno zaščito žrtev spolnih zlorab in od Cerkve zahtevajo ničelno toleranco do teh dejanj.