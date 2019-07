Tujci v naših gorah pogosto neopremljeni in udeleženi v nesrečah

Brnik, 3. julija - Tujci so v slovenskih gorah pogosto neopremljeni in udeleženi v nesrečah, so izpostavili na današnji novinarski konferenci Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS). Predstavili so tudi pogoste vzroke nesreč v gorah, dežurno helikoptersko ekipo za reševanje in statistiko reševanja v gorah. Lani so v celem letu posredovali 537-krat, letos že 249-krat.