Naj planinska pot 2019 je Rečiška planinska krožna pot

Ljubljana, 1. julija - Naj planinska pot 2019 je z glasovanjem planink in planincev prepričljivo postala Rečiška planinska krožna pot v laški občini. Zmagovalko so ponovno odločili glasovi na spletni strani akcije Očistimo naše gore, ki je letos stopila v svojo deseto sezono, so sporočili iz Planinske zveze Slovenije (PZS).