Reševali tri tuje planince, ki so se brez izkušenj in ustrezne opreme odpravili na Prisojnik

Kranj, 17. junija - Gorenjski gorski reševalci so v soboto pozno zvečer reševali tri tuje planince, ki so se brez ustreznih izkušenj, znanja in opreme odpravili na Prisojnik. Na pomoč so poklicali zvečer, ko jih je ob vračanju z gore v temi zajela panika. Po najnujnejši večerni oskrbi so jih v dolino pripeljali zjutraj.