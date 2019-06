Gorski reševalci in policisti opozarjajo na sneg v gorah

Mojstrana/Kranjska Gora, 14. junija - Gorski reševalci so v zadnjih nekaj tednih v gorah reševali že več tujih planincev, ki so zaradi slabe pripravljenosti in opreme ter nepoznavanja razmer obstali v gorah. Danes na kranjskogorskem območju izvajajo preventivno akcijo, v kateri planince opozarjajo na sneg in obvezno alpinistično opremo v visokogorju.