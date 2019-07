Helikopterji SV v prvi polovici leta poleteli na pomoč 361-krat, v enakem obdobju lani 245-krat

Ljubljana, 2. julija - Dežurne helikopterske posadke Slovenske vojske (SV) so junija in prvič v obdobju enega meseca poletele na pomoč kar 114-krat, so zapisali na spletni strani SV. Pri tem so prepeljale 125 poškodovanih ali obolelih in naletele 132 ur. Letos so dežurne posadke helikopterske eskadrilje na pomoč poletele že 361-krat, v enakem obdobju lani 245-krat.