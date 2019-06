Dvema nesrečama v gorah botrovala neprimerna oprema

Kranj, 10. junija - Ekipa za helikoptersko reševanje v gorah je v nedeljo opravila tri intervencije. Od tega gre v dveh primerih za dogodke zaradi neprimerne opreme, so danes sporočili iz Policijske uprave (PU) Kranj. Ponovno opozarjajo vse pohodnike, naj se v gore odpravljajo fizično in psihično pripravljeni in naj izbirajo sebi in opremi primerne ture.