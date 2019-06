Podnebni aktivisti sklenili človeško verigo okoli nemškega parlamenta

Berlin, 28. junija - V Nemčiji so podnebni aktivisti danes sklenili človeško verigo okoli parlamenta in s tem simbolično preprečili politikom odhod na dopust. Moči so združili mladi, združeni v gibanju Petki za prihodnost, in njihovi podporniki iz drugih generacij. Nemška tiskovna agencija dpa sicer poroča o le nekaj sto udeležencih.