Pri Pahorju stališča na temo podnebnih sprememb soočili stroka in politika

Ljubljana, 27. junija - Predsednik republike Borut Pahor je na današnjem posvetu na temo podnebne politike gostil tako predstavnike stroke kot vlade in političnih strank. Medtem ko je stroka pozivala k razglasitvi podnebne krize in drastičnim ukrepom, so se politiki večinoma bolj nagibali k previdnosti in realnim ocenam vplivov posamičnih potez.