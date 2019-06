Iz poslanskih klopi ostre obsodbe napada na sodnico in pozivi k hitrim ukrepom

Ljubljana, 17. junija - V poslanskih skupinah so ob robu seje DZ enotni v ostrih obsodbah nedavnega napada na mariborsko sodnico. Poslanci med drugim ocenjujejo, da gre za napad na pravno državo, prav tako pa je slišati očitke, da je k temu pripomogla tudi sama politika. Pristojne organe so pozvali k čimprejšnji obravnavi nasilnega dogodka in ustreznim ukrepom.