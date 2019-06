V odvetniški zbornici ob napadu na sodnico pozvali k ničelni toleranci do nasilja

Ljubljana, 17. junija - Odvetniška zbornica Slovenije je napad na sodnico mariborskega okrožnega sodišča Danielo Ružič označila kot nesprejemljiv. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, so nad njim šokirani in zgroženi. Pozvali so k ničelni toleranci do nasilja, sodnici pa zaželeli čim hitrejše okrevanje.