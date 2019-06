Predsednik Pahor obsodil napad na mariborsko sodnico

Ljubljana, 17. junija - Predsednik republike Borut Pahor je danes obsodil napad na mariborsko okrožno sodnico Danielo Ružič ter pristojne pozval, naj primer temeljito raziščejo in javnosti sporočijo izsledke. "Obsojam napad, skrbi me in pričakujem, da bodo pristojni raziskali in ugotovili, kdo je bil storilec in s kakšnim motivom," je dejal.