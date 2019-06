Tožilci po napadu na mariborsko sodnico ostro obsodili vsakršno nasilje

Ljubljana, 17. junija - Na vrhovnem državnem tožilstvu so globoko pretreseni nad brutalnim fizičnim napadom na mariborsko okrožno sodnico Danielo Ružič. "Ostro obsojamo vsakršno nasilje, še posebej kazniva dejanja zoper življenje in telo, ki predstavljajo najhujšo obliko poseganja v človekovo integriteto," so zapisali na vrhovnem državnem tožilstvu.